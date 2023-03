Cat Stevens alias Yusuf kommt im Juni 2023 für zwei Konzerte nach Deutschland. Er tritt in Berlin und Hamburg auf.

Nach neunjähriger Konzertabstinenz kehrt der bekannte Singer-Songwriter Cat Stevens alias Yusuf (74) zurück. Stevens wird im Sommer zwei Open-Air-Konzerte in Deutschland geben. Am 12. Juni 2023 tritt er in der Berliner Zitadelle auf. Drei Tage später performt er am 15. Juni dann im Hamburger Stadtpark. Dabei wird er seine größten Hits wie "Father & Son" (1970), "Morning Has Broken" (1971) oder "Wild World" (1970) live zum Besten geben.

Corona verhinderte Rückkehr 2020

Eigentlich wollte Stevens bereits 2020 nach Deutschland zurückkehren. Doch die Corona-Pandemie verhinderte dieses Vorhaben. Damals wollte er das 50. Jubiläum seines 1970 veröffentlichten Albums "Tea for the Tillerman" feiern, mit dem ihm einst der internationale Durchbruch gelang.

Nun holt er den Besuch im Rahmen seiner Europatournee nach. Neben den Sommerkonzerten in Deutschland, Italien und Spanien wird der Musiker auf dem diesjährigen Glastonbury Festival in Großbritannien spielen. Der allgemeine Vorverkauf für Cat Stevens' Shows beginnt am 31. März um 11 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Neues Album im Gepäck

Bei den geplanten Auftritten wird der Singer-Songwriter auch Stücke aus seinem neuen Album "King Of A Land" zum Besten geben, das am 16. Juni 2023 veröffentlicht wird. "King Of A Land" wird als klassisches Yusuf/Cat Stevens-Album beschrieben. Fans seiner Musik dürfen gespannt sein.