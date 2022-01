Starregisseur Pedro Almodóvar arbeitet an seinem ersten englischsprachigen Film. In dem neuen Projek soll Cate Blanchett zu sehen sein.

Cate Blanchett (52) steht bald für ein außergewöhnliches Projekt vor der Kamera. Die Schauspielerin soll eine Rolle in Pedro Almodóvars (72) neuem Film "A Manual for Cleaning Women" übernehmen, wie "Variety" berichtet. Es handelt sich dabei um Almodóvars ersten Spielfilm, der rein in englischer Sprache abgedreht wird. Seine bisherigen Projekte realisierte der Regisseur und Produzent überwiegend in seiner Muttersprache Spanisch.

"A Manual for Cleaning Women" ist eine Verfilmung der gleichnamigen Kurzgeschichtensammlung von Lucia Berlin (1936-2004). Im Dezember sprach Almodóvar mit dem Branchenmagazin erstmals über dieses Projekt. Er würde bereits daran arbeiten, könne aber noch nicht versprechen, dass dieser Film als Nächstes erscheint.

Almodóvar und Blanchett - ein Oscar-Dream-Team?

Pedro Almodóvar ist bekannt für Filme wie "Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs" und "Sprich mit ihr". 2000 gewann er mit seiner Tragikomödie "Alles über meine Mutter" einen Oscar und einen Golden Globe für den "Besten fremdsprachigen Film". Cate Blanchett gehört zu Hollywoods erfolgreichsten Schauspielerinnen. Für ihre Rolle in "Aviator" erhielt sie den Oscar als "Beste Nebendarstellerin"; später folgte der Oscar als "Beste Hauptdarstellerin" für ihre Darbietung in "Blue Jasmine".