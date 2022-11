Bei der "Wednesday"-Premiere zeigt Catherine Zeta-Jones einmal mehr ihren Sinn für Mode. Sie erschien in einem Kleid im Meerjungfrauenstil.

Hollywood-Star Catherine Zeta-Jones (53) hat am Mittwoch (16. November) bei der Weltpremiere der Serie "Wednesday" alle überstrahlt. Zusammen mit ihren Schauspielerkollegen aus der neuen TV-Show erschien sie bei der Veranstaltung in Los Angeles, die im Hollywood Legion Theater stattfand. Zeta-Jones präsentierte auf dem roten Teppich ein bodenlanges, weißes Kleid im Meerjungfrauenstil.

Der tiefe Ausschnitt der Robe setzte dabei ihr Dekolleté gekonnt in Szene. Bei den Accessoires griff sie zu Diamantohrringen und einem auffälligen Diamantring. Ihre schwarzen, langen Haare trug die Ehefrau von Michael Douglas (78) offen.

Darum geht's in der Serie

"Wednesday" (ab 23. November auf Netflix) ist eine neue Horror-Comedyserie von Schauerregisseur Tim Burton (64). Im Mittelpunkt der Erzählung steht die beliebte "Addams-Family"-Figur Wednesday Addams, verkörpert von Jenna Ortega (20).

Wednesday besucht als Teenagerin die Nevermore Academy, eine Art High-School für Charaktere aus der schaurig-schrägen Welt der Addams Family. Sie muss versuchen, "ihre aufkeimenden übersinnlichen Fähigkeiten zu meistern, eine monströse Mordserie vereiteln, die die Stadt in Atem hält, und das übernatürliche Geheimnis aufdecken, in das ihre Eltern vor 25 Jahren verstrickt waren - und das alles, während sie ihre neuen und sehr verworrenen Beziehungen an der Schule in den Griff bekommen muss", heißt es vorab.

Catherine Zeta-Jones als Morticia Addams

Dabei sind unter anderem auch "Game of Thrones"-Star Gwendoline Christie (44, als Principal Larissa Weems), Jamie McShane (Sheriff Galpin), Percy Hynes White (21, Xavier Thorpe), Hunter Doohan (28, Tyler Galpin), Emma Myers (20, Enid Sinclair), Joy Sunday (geb. 1997, Bianca Barclay) oder Christina Ricci (42, Marilyn Thornhill).

Catherine Zeta-Jones ist als Morticia Addams zu sehen. Papa Gomez verkörpert Luis Guzmán (66).

Der Serien-Klassiker "The Addams Family" flimmerte in der Ur-Version 1964 zum ersten Mal über die Bildschirme.