Catherine Zeta-Jones widmet sich derzeit in Schottland dem Golfen. Die Schauspielerin nimmt dabei erstmals an einem Turnier teil.

Catherine Zeta-Jones (54) hat am Mittwoch (4. Oktober) ein Golftraining in Schottland absolviert. Die Schauspielerin zeigte sich mit blauer Steppjacke und farblich passender Bommelmütze sowie schwarzen Handschuhen und Turnschuhen auf dem Platz.

Prominente Kontrahenten

Die gebürtige Waliserin wird erstmals an der Alfred Dunhill Links Championship teilnehmen. 2005 machte es ihr Ehemann Michael Douglas (79) bereits vor. Das Golfturnier findet vom 5. bis 8. Oktober unter anderem in St Andrews statt und wird unter Teams ausgetragen, die sich aus Profigolfern und Amateuren zusammensetzen. Weitere Promi-Teilnehmer sind unter anderem die Musiker Ronan Keating (46), Dave Farrell (46) oder Mike Rutherford (73).

Catherine Zeta-Jones ließ bereits in den vergangenen Tagen ihre Instagram-Follower an ihrem Vorhaben teilhaben und teilte unter anderem einen Clip, in dem sie auf dem Golfplatz in Aktion zu sehen ist.

"Ich habe es wirklich genossen, vor all den Jahren bei der Meisterschaft dabei zu sein, und ich konnte an den Trainingstagen eine Runde spielen", erklärte sie laut britischer "Daily Mail" zum einstigen Auftritt ihres Ehemanns bei dem Turnier. "Die Atmosphäre war fantastisch und die Tribünen waren großartig und haben mich wirklich ermutigt. Jetzt mitspielen zu können, ist ein wahr gewordener Traum. Ich freue mich wirklich sehr darauf."