Cathy Hummels: "Ich war noch nie so krank"

Fans machen sich Sorgen

Influencerin Cathy Hummels (31) liegt in einem Münchner Krankenhaus. Was ihr genau fehlt, hat die Ehefrau von Fußballweltmeister (2014) Mats Hummels (31) nicht auf Instagram verraten, wie schlecht es ihr geht aber schon: "Never been so sick [Dt. "Ich war noch nie so krank"] - Gott sei Dank geht's heute bergauf. Immerhin ist die Übelkeit weg", schreibt sie auf Instagram mit dem Hinweis, dass das der Grund dafür sei, warum es im Moment so wenig neuen Content auf ihrer Seite gebe.

Komplettiert wird der Post von einem Foto, das sie sichtlich erschöpft in einem Klinikbett mit Kanüle im Arm zeigt. Immerhin der letzte der drei Hashtags #sick [Dt. #krank] #mama #feelingbetter [Dt. #fühlemichbesser] lässt Fans und Follower aufatmen. Tröstlich dürften für Cathy Hummels auch die zahlreichen "Gute Besserung"-Wünsche sein, die unter anderem Franziska Knuppe (45), Lilly Becker (43) Hardy Krüger Jr. (51) oder Patricia Riekel (70) in der Kommentarspalte hinterlassen haben.

Grund für Klinikaufenthalt

Warum die 31-Jährige im Krankenhaus liegt, verrät sie gegenüber RTL. Anscheinend soll Cathy an einem Norovirus leiden und mit hohem Fieber kämpfen. Der Magen-Darm-Virus wird vor allem durch Schmier- und Tröpfcheninfektion übertragen. Die Erreger können schon beim Sprechen über feinste Speicheltröpfchen oder durch Händedruck weitergegeben werden. Die Hochzeit für das Norovirus ist von Oktober bis März, weshalb besonders in den Wintermonaten Vorsicht geboten ist.

Liebe Cathy, wir wünschen dir jedenfalls gute Besserung und hoffen, dass es dir so bald wie möglich wieder besser wird.

Wer ist Cathy Hummels?

Cathy Hummels ist eine deutsche Moderatorin

Seit 2015 ist sie mit Fußballstar Mats Hummels verheiratet

Die beiden sind seit 2007 ein Paar

Sie haben einen gemeinsamen Sohn

Der Junge trägt den Namen Ludwig Hummels

Auf Instagram ist Cathy Hummels ein Star - sie hat mehr als 500.000 Follower

Cathy Hummels hat eine Universität besucht und hat einen Abschluss in BWL

Verwendete Quellen: Instagram