Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels gratuliert sich selbst mit einem Oben-ohne-Foto zum Geburtstag. Diese Botschaft steckt dahinter.

Cathy Hummels feiert fernab der Heimat am Rande von Dreharbeiten in Thailand ihren 34. Geburtstag (31.1.). Sich selbst und ihren Fans hat sie auf Instagram ein besonderes Geschenk gemacht. "Happy Birthday to YOU & ME", schreibt sie zu einem Foto, auf dem sie außer einer schwarzen Bikinihose, einer großen Halskette und zwei zarten Armkettchen nichts anhat.

Was hinter dem ungewöhnlichen Foto steckt, verrät die Moderatorin und Influencerin auch: "Dieses Foto ist für mich sehr besonders, weil es gewagt und mutig ist. Ich will in Zukunft noch mutiger sein", so Hummels.

Auch an Ludwigs Geburtstag war sie in Thailand

Cathy Hummels steht derzeit als Moderatorin für die neue Staffel der Realityshow "Kampf der Realitystars" (RTLzwei) in Südostasien vor der Kamera. Auch den 4. Geburtstag ihres Sohnes Ludwig Mitte Januar verbrachte sie bereits dort. Um wenigstens ein bisschen gemeinsam feiern zu können, hatte sich die Ehefrau von Fußballprofi Mats Hummels (33) aber etwas Besonderes einfallen lassen.

"Ich hab mich heute auch ins Zeug gelegt und Ludwig einen Paw Patrol Kuchen gebacken. Marshall, der Dalmatiner, ist nicht ganz so hübsch wie sonst, aber der Kuchen kommt von Herzen. Über Facetime haben wir dann sogar gemeinsam ein Stück essen können", erzählte sie ihren Followerinnen und Followern zu einigen Fotos des Kuchens.