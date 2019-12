Cats: Der Flop könnte dem Studio 100 Millionen Dollar kosten

Das Weihnachtsgeschäft fest im Blick, entschied man sich den Musicalfilm "Cats" rund um die Festtage in die Kinos zu bringen. Der von Tom Hooper (47, "Les Misérables") inszenierte Streifen entpuppt sich bisher allerdings eher als Ladenhüter. 38 Millionen US-Dollar spielte der Film bislang weltweit ein. Für die Erwartungen der Macher dürfte das viel zu wenig sein. Von einem Verlust von bis zu 100 Millionen US-Dollar ist aktuell die Rede, wie das US-Magazin "Variety" berichtet.

Die Produktion des Films soll laut Branchen-Insidern allein bei 100 Millionen US-Dollar gelegen haben. In etwa die gleiche Summe soll in die weltweiten Marketing- und Vertriebsmaßnahmen gesteckt worden sein. In den USA hat Universal den Film zudem am Eröffnungswochenende bei vielen Kinobetreibern austauschen lassen. Da "Cats" nur knapp vor dem Veröffentlichungsdatum fertig gestellt wurde, wies der Film einige Fehler auf. Die Kosten für die Optimierung sollen im sechsstelligen Bereich liegen.

"Cats" basiert auf dem weltberühmten gleichnamigen Musical, das 1981 in London uraufgeführt wurde. In der Kino-Verfilmung spielen unter anderem Taylor Swift (30), Idris Elba (47), Ian McKellen (80) und Judi Dench (85) mit.