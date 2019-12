Cats: Musical-Verfilmung wurde wenige Stunden vor Premiere fertig

Die Fertigstellung der Kino-Adaption des Musicals "Cats" war offenbar eine echte Punktlandung. Wie der Regisseur Tom Hooper (47) dem US-Branchenmagazin "Variety" mitteilte, bekam er den Film mit Größen wie Taylor Swift (30), Idris Elba (47), Jennifer Hudson (38), Dame Judi Dench (85) und James Corden (41) erst wenige Stunden vor der Weltpremiere am vergangenen Montag in New York fertig. "Ich bin gestern um 8 Uhr morgens fertig geworden, nach 36 Stunden Arbeit am Stück", sagte Hooper.

"Lasst doch die Zuschauer entscheiden"

Er sei wirklich sehr erleichtert, dass ihm das überhaupt noch gelungen sei. Niemand, auch nicht seine Hauptdarsteller, hätten den Film seinen Aussagen zufolge im Vorfeld zu Gesicht bekommen: "Das hier ist wirklich eine Premiere." Auch der Kritik am generellen Look des Films nach Veröffentlichung der ersten Trailer stellte er sich: "Lasst doch die Zuschauer entscheiden. Ich denke aber, dass der fertige Film nicht mehr viel mit dem ersten Trailer gemein hat."

"Cats" läuft ab 25. Dezember 2019 in den deutschen Kinos.