Mit zahlreichen Stars, Ex-Präsidenten, Tom Hanks als Moderator und einem gigantischen Feuerwerk feierte die USA die neue Post-Trump-Ära.

Amerika hat den Machtwechsel mit einer virtuellen Party begangen. Bei dem Livestream-Event zu Ehren des 46. US-Präsidenten Joe Biden (78) und seiner Vize-Präsidentin Kamala Harris (56) traten unter anderem Stars wie Bruce Springsteen (71), die Foo Fighters, John Legend (42), Justin Timberlake (39) und Katy Perry (36) auf. Alleine die Titel der gespielten Songs sprachen eine klare Sprache, die übersetzt mitteilen sollte: Hoffnung und Freude, jetzt wird alles gut.

Jon Bon Jovi (58) coverte den Beatles-Klassiker "Here Comes The Sun", der Cellist Yo-Yo Ma (65) spielte "Amazing Grace", John Legend spielte Nina Simones "Feeling Good", Justin Timberlake (39) und Ant Clemons (29) sangen ihren neuen Song "Better Days", die Foo Fighters spielten "It Is Times Like These", Broadway-Stars sangen unter anderem "Let The Sun Shine In" ("Aquarius") aus dem Musical "Hair" und Demi Lovato (28) schmetterte Bill Withers "Lovely Day".

Schauspieler Tom Hanks (64) führte als Moderator durch den Abend, beziehungsweise die Nacht. Zudem kamen die Ex-Präsidenten Bill Clinton (74), George W. Bush (74) und Barack Obama (59) zu Wort. Und natürlich richteten sich auch der neue Präsident und seine Vizepräsidentin selbst mit optimistischen Reden vor der Statue von Abraham Lincoln an die Nation. Zum krönenden Abschluss performte Katy Perry ihren Hit "Fireworks" - natürlich begleitet von einem gigantischen Feuerwerk.