Chadwick Boseman: "Black Panther" in den Charts wieder weit vorne

Nach dem überraschenden Tod von Chadwick Boseman liegt sein Superheldenfilm "Black Panther" in den Streaming-Charts wieder weit vorne.

Nach dem Tod des Schauspiel-Stars Chadwick Boseman (1976-2020) wollen offenbar viele Fans seinen Marvel-Blockbuster "Black Panther" aus dem Jahr 2018 noch einmal sehen. Der Streifen gehört laut des US-Branchenportals "Deadline" momentan zu den beliebtesten Filmen in den Charts von Apple und Amazon. Sehen kann man den Superheldenfilm unter anderem auch auf Disney+. Auf "amazon.de" rangiert "Black Panther" in der Rubrik "Bestseller in Prime Video" derzeit auf Rang drei. In den iTunes Filme-Charts belegt der Film gerade Platz neun.

Mit "Black Panther" (2018) wurde Chadwick Boseman zum Megastar. Nach dem Tod des Schauspielers, der seine Darmkrebserkrankung mehrere Jahre vor der Öffentlichkeit geheimgehalten hatte, ist es ungewiss, ob und wie die geplante Fortsetzung umgesetzt wird. Fans forderten in den sozialen Medien bereits, die Rolle des Black Panther nicht neu zu besetzen. Die Produktion von "Black Panther 2", in der Boseman wieder als König T'Challa zurückkehren sollte, soll noch nicht begonnen haben. Eine Idee der Fans: Letitia Wright (26) alias Prinzessin Shuri könnte die Herrschaft in Wakanda übernehmen...