"Black Panther"-Star Chadwick Boseman ist in der Nähe seiner Heimatstadt beerdigt worden. Das geht aus der Sterbeurkunde hervor.

US-Schauspieler Chadwick Boseman (1976-2020) ist sechs Tage nach seinem Tod, am 3. September, auf dem Friedhof der Welfare Baptist Kirche in Belton in der Nähe seiner Geburtsstadt Anderson in South Carolina beigesetzt worden. Das geht aus seiner Sterbeurkunde hervor, die dem Magazin "People" vorliegt.

Der Schauspieler war am 28. August im Alter von nur 43 Jahren in seinem Haus in Los Angeles gestorben. Die Todesursache wird in dem Dokument ebenfalls genannt. Demnach erlag er einem "multiplen Organversagen infolge seiner Darmkrebserkrankung".

"Black Panther" zum Abschied

Die Heimatstadt des Schauspielers ehrte ihn am Tag seiner Beerdigung mit einer Vorführung des Superheldenfilms "Black Panther" (2018) und einer Gedenkveranstaltung in der Gemeinde. Die Veranstaltung fand in einem Amphitheater unter freiem Himmel statt. Die meisten Teilnehmer trugen Masken, viele Kinder erschienen Boseman zu Ehren in "Black Panther"-Kostümen.

Chadwick Boseman spielte König T'Challa alias Black Panther in vier Marvel-Streifen. "Black Panther 2" war bereits in Planung und war für Mai 2022 angekündigt. Bei der Oscarverleihung 2019 war "Black Panther" in sieben Kategorien nominiert, unter anderem als bester Film. Drei Goldjungen sahnte der Film schließlich ab, darunter die Kategorien "Bestes Kostümdesign" und "Beste Filmmusik".