Charlène von Monaco hat in einem Instagram-Post verraten, dass sie von Südafrika aus per Videocall mit Ihren Zwillingen Kontakt hält.

Charlène von Monaco (43) hat mit einem Instagram-Post verraten, wie sie während ihres Südafrika-Aufenthaltes Kontakt zu ihren Kindern hält. "Zeit mit Jacqui und Bella verbracht, Decken für die Kinderkrippe nebenan gebastelt", schreibt die Ehefrau von Fürst Albert (63) zu Fotos, die sie an einer Nähmaschine mit Smartphone in der Hand zeigen.

Auf dem Bildschirm sind ihre Zwillinge Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella (6) in einem Videochat zu sehen. Ihre Mutter zeigt den Kindern per Handykamera ihre Umgebung und schickt einen Luftkuss nach Hause. Ins Auge sticht einmal mehr Charlènes Frisur im "French Crop"-Stil. An den Seiten und hinten sind ihre Haare abrasiert. Schon seit einigen Monaten ist die Ehefrau von Albert II. mit dem neuen Look zu sehen.

Laut des Nachrichtensenders News24 soll sich Charlène von Monaco derzeit von einer schweren "Hals-Nasen-Ohren-Entzündung" erholen. Im Interview mit dem Sender erklärte die 43-Jährige vor wenigen Tagen, dass es eine sehr anstrengende Zeit für sie sei. "Ich vermisse meinen Mann und meine Kinder sehr. Was mir extrem schwer gefallen ist, war, als es hieß, dass ich zu meinem zehnten Hochzeitstag nicht nach Hause zurückkehren kann." Das Paar feierte das besondere Jubiläum am 1. Juli. Charlène von Monaco war für ihre Stiftung "Princess Charlène of Monaco Foundation South Africa" für eine Tierschutz-Mission nach Südafrika aufgebrochen.