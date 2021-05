Charles Grodin 2009 in New York

"Ein Hund namens Beethoven" oder "Midnight Run" machten ihn berühmt. Jetzt ist Charles Grodin im Alter von 86 Jahren an Krebs gestorben.

Charles Grodin ist tot. Der Schauspieler, zum Beispiel bekannt für seine Rolle des Vaters in den Tierkomödien "Ein Hund namens Beethoven" und "Eine Familie namens Beethoven", ist an Knochenkrebs gestorben, wie das US-Promi-Portal "TMZ" berichtet. Demnach erklärte sein Sohn, dass der 86-Jährige am Dienstag (18. Mai) im Kreise seiner Familie verstorben sei, nachdem sich seine Gesundheit zuletzt rapide verschlechtert hatte. Bisher gäbe es noch keine Pläne für die Beerdigung. Weiter heißt es, die Familie bittet um Spenden an Wohltätigkeitsorganisationen in Charles' Gedenken.

Grodin hatte sein Schauspieldebüt am Broadway in den Sechzigern. Einem größeren Publikum bekannt wurde er 1970 mit seiner Nebenrolle in Joseph Hellers "Catch-22". Für seine erste Hauptrolle in "Der Herzensbrecher" erhielt er einen Golden Globe, in "Midnight Run" spielte er an der Seite von Robert De Niro (77). Grodin schrieb auch eigene Theaterstücke und inszenierte am Broadway. Er hinterlässt eine Frau und drei Kinder.