König Charles III. und seine drei Geschwister haben in der St.-Giles-Kathedrale eine Totenwache für ihre verstorbene Mutter abgehalten.

König Charles III. (73) hat gemeinsam mit seinen Geschwistern Prinzessin Anne (72), Prinz Andrew (62) und Prinz Edward (58) eine Totenwache am Sarg ihrer verstorbenen Mutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) in der St.-Giles-Kathedrale abgehalten. Die vier standen bei der rund zehnminütigen Zeremonie, die als "Vigil of the Princes", "Totenwache der Prinzen", bekannt ist, jeweils mit gesenktem Kopf an einer der vier Seiten des aufgebahrten Sargs, dem sie den Rücken zuwandten. Andere Anwesende, die sich bei dem Besuch der Kathedrale von der Queen verabschieden wollten, wurden Zeuge der Totenwache und gingen mit Abstand an dem mit der schottischen Königskrone und weißen Blumen geschmückten Sarg vorbei.

Trauer-Prozession in Edinburgh

Zuvor säumten Tausende von ihnen die Straße, als der Sarg der Queen in einer Prozession vom Vorplatz des Holyrood Palasts in einem Wagen zur St.-Giles-Kathedrale in Edinburgh gebracht wurde. Charles III. und seine Geschwister begleiteten den Wagen und gingen hinter ihm bis zur Kirche. Anschließend gab es einen Gedenkgottesdienst in der Kathedrale.

Die am Abend abgehaltene Mahnwache ist seit dem Tod von König George V. im Jahr 1936 in der britischen Königsfamilie Tradition, wobei Prinzessin Anne laut "Daily Mail" nach der Zeremonie am Montag das erste weibliche Royal-Mitglied ist, das daran teilgenommen hat. Die 72-Jährige wird den Sarg ihrer Mutter am Dienstag (13.9.) mit der Royal Air Force von Schottland nach England begleiten.