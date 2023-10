In Nairobi traf das britische Königspaar am Dienstagvormittag im State House den Präsidenten William Ruto und die First Lady Rachel Ruto.

Vier Tage lang sind König Charles III. und Königin Camilla zum Staatsbesuch in Kenia. Zum Auftakt wurden sie vom Präsidenten empfangen.

König Charles III. (74) und Königin Camilla (76) sind in Kenia eingetroffen und haben bereits erste Termine bei ihrem viertägigen Staatsbesuch absolviert. So wurden sie am Dienstagmorgen (31. Oktober) vom Präsidenten William Ruto (56) feierlich begrüßt.

21 Salutschüsse für die Royals

Der Präsident empfing das britische Königspaar im State House in Nairobi mit einer feierlichen Zeremonie samt 21 Salutschüssen der kenianischen Marine. Es ist Charles erster Staatsbesuch in einem Commonwealth-Land seit seiner Krönung im Mai 2022.

Nach der Begrüßung und der Eintragung ins Gästebuch pflanzten sie lachend einen afrikanischen Farnbaum ein. Die Königin trug ein weißes Kreppseidenkleid von Anna Valentine mit einer Diamant-Austernbrosche, die ihrer Schwiegermutter Elizabeth II. (1926-2022) gehörte. Damit erinnerte sie an die verstorbene Monarchin, die mit Kenia eng verbunden war. Die damals 25-Jährige hielt sich in einem Wildreservat in dem ostafrikanischen Land auf, als sie vom Tod ihres Vaters König George VI. (1895-1952) und dem damit verbundenen Aufstieg zur Queen erfuhr.

Besuch dauert bis 3. November

Charles und Camilla waren am späten Montag am internationalen Flughafen Jomo Kenyatta gelandet. Auf Instagram hatte das Königspaar Einblicke vom langen Flug nach Afrika gegeben. Ein Video zeigt, wie die Royals sich auf ihren Besuch vorbereiten und Unterlagen studieren.

Kenia war lange britische Kolonie und feiert in diesem Jahr den 60. Jahrestag seiner Unabhängigkeit. Wie der Buckingham-Palast mitteilte, soll der Besuch bis zum 3. November dauern, um das "herzliche Verhältnis" beider Länder zu feiern.