Drei Tage nach ihrer Krönung haben König Charles III. und Königin Camilla die Zuschauer des ESC-Halbfinales in Liverpool überrascht.

Das frisch gekrönte Königspaar beweist Humor: König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) waren überraschend im ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest (ESC) zu sehen. In einem aufgezeichneten Clip tauchten der britische Monarch und seine Frau kurz auf. "BBC One" übertrug die Show aus Liverpool am Dienstagabend (9. Mai). Bereits am 7. Mai war in der US-amerikanischen Castingshow "American Idol" ein amüsantes Video mit den Royals zu sehen.

Das Königspaar hatte im Vorspann-Film einen Cameo-Auftritt

Charles und Camilla tauchten am Anfang des ESC-Halbfinales im Vorspann-Einspieler auf. Er ist auf der YouTube-Seite des Wettbewerbs zu sehen. Unter dem Titel "Welcome to Liverpool" folgt das Video einem Jungen, der erfährt, dass seine Heimatstadt den ESC 2023 ausrichtet. Daraufhin begibt er sich auf den Weg durch Liverpool, um alle darüber zu informieren. Weiter ist zu sehen, wie sich die Stadt auf die Veranstaltung vorbereitet. Am Ende des Spots schwenkt die Kamera überraschend erst auf Königin Camilla und dann auf König Charles. Beide sind blau gekleidet und stehen hinter der Bühne, während Menschen in Kostümen an ihnen vorbeigehen. Dabei handelt es sich um Subwoolfer, die 2022 für Norwegen am ESC teilnahmen.

Der Cameo-Auftritt erfolgte nur wenige Wochen, nachdem das Königspaar die Eurovisionsbühne in der M&S Bank-Arena eröffnete.

Schon die Queen drehte Videos

Es ist bereits der zweite Auftritt in einer TV-Show seit der Krönung am 6. Mai 2023. Am Abend es 7. Mai wurde in der US-amerikanischen Castingshow "American Idol" ein Video gezeigt, in dem Charles und Camilla im Windsor Castle mit Katy Perry (38) und Lionel Richie (73) sprechen.

Die Tradition hat der König von seiner Mutter übernommen. Queen Elizabeth II. (1926-2022) drehte 2012 zur Eröffnung der Olympischen Spiele in London einen Clip mit dem damaligen James-Bond-Darsteller Daniel Craig (55). 2022 trank sie zum 70. Thronjubiläum Tee mit dem Paddington-Bär.