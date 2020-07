Charlie Daniels: Legendärer Country-Musiker stirbt mit 83 Jahren

Der Country-Musiker Charlie Daniels ist tot. Der Sänger, Gitarrist und Geiger starb nach einem Schlaganfall im Alter von 83 Jahren.

Der Country-Star Charlie Daniels ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Der Sänger, Gitarrist und Geiger starb nach einem Schlaganfall in einer Klinik im US-Bundesstaat Tennessee. Das berichtet unter anderem das US-Portal "Page Six" unter Berufung auf seinen Sprecher.

Daniels arbeitet im Laufe seiner Karriere mit Musik-Größen wie Bob Dylan (79, "Rough And Rowdy Ways"), Elvis Presley (1935-1977) oder Leonard Cohen (1934-2016) zusammen. Sein Größter Hit war der Song "The Devil Went Down to Georgia" aus dem Jahr 1979, für den er mit einem Grammy ausgezeichnet wurde. Der 1936 im US-Bundesstaat North Carolina geborene Daniels wurde im Jahr 2016 in die "Country Music Hall of Fame" aufgenommen.