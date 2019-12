Charlize Theron: Kindern in Afrika zu helfen, ist "alles" für den Star

Oscar-Preisträgerin Charlize Theron (44, "Atomic Blonde") reitet gerade auf einer großen Erfolgswelle. Für ihre Darstellung der Fox-News-Moderatorin Megyn Kelly (49) in "Bombshell - Das Ende des Schweigens" wurde sie gerade für den Screen Actor's Guild Award und den Golden Globe vorgeschlagen, eine Oscar-Nominierung könnte folgen. Ihre größte Mission sieht die Schauspielerin aber woanders. Dem Magazin "People" sagte sie, ihr "Charlize Theron Africa Outreach Program", das über die Krankheit AIDS aufklärt und infizierten Menschen hilft, sei "alles" für sie und halte sie "am Laufen".

"Man kann den Effekt sehen, den die wenige Arbeit, die wir hier tun, auf Menschen hat, die ihn so verzweifelt brauchen", berichtete Theron. "Das ist es, was mich am Laufen hält, weil diese Arbeit zeigt, wer du bist." Die zweifache Mutter rief das "Charlize Theron Africa Outreach Project" im Jahr 2007 ins Leben. Es operiert überwiegend in Südafrika, wo laut Schätzungen 19 Prozent der Bevölkerung zwischen 15 und 49 Jahren mit dem HI-Virus infiziert sind.