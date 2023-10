Wollte Cher ihren Sohn entführen lassen? Diese schlimme Anschuldigung hat die Sängerin nun in einem Interview dementiert.

Schlimme Vorwürfe machten zuletzt über Kultstar Cher (77) die Runde. Jetzt hat die 77-Jährige ihr Schweigen darüber gebrochen. Sie äußerte sich zu den bösen Gerüchten, sie habe angeblich vergangenes Jahr Männer angeheuert, um ihren erwachsenen Sohn Elijah Blue Allman (47) entführen zu lassen.

Cher weist Anschuldigungen zurück

"Dieses Gerücht ist nicht wahr", sagte die Sängerin und Schauspielerin in einem neuen Interview mit dem "People"-Magazin. Cher lehnte es ab, sich weiter zu den Vorwürfen zu äußern. Sie erklärte jedoch, dass die private Familienangelegenheit mit den Suchtproblemen ihres Sohnes zusammenhänge.

Sie habe die gleichen Probleme wie Millionen anderer Menschen in den USA, so Cher. "Ich bin Mutter. Es ist meine Aufgabe auf die eine oder andere Weise zu versuchen, meinen Kindern zu helfen. Man tut alles für seine Kinder. Wann immer du ihnen helfen kannst, tust du es einfach, denn das ist es, was Mutter sein ausmacht."

Cher fügte "People" zufolge hinzu: "Aber es ist Freude, auch wenn man Kummer hat. Wenn man an seine Kinder denkt, lächelt man meistens nur, liebt sie und versucht, für sie da zu sein." Elijah Blue Allman hat in der Vergangenheit auch in der Öffentlichkeit über seine Suchtprobleme gesprochen.

US-Medienberichten zufolge soll Allmans Ehefrau die Vorwürfe gegen Cher vergangenes Jahr in Gerichtsdokumenten erhoben haben. Das Paar soll demnach gerade versucht haben, seine Ehe zu retten, als Allman angeblich von mehreren Männern mitgenommen worden sein soll.

Cher hat zwei Söhne

Elijah Blue Allman stammt aus Chers Ehe mit dem verstorbenen Musiker Gregg Allman (1947-2017). Die beiden gaben sich 1975 das Jawort und ließen sich 1979 scheiden. Neben dem 47-Jährigen hat Cher noch ein weiteres Kind: Chaz Bono (54), aus ihrer Ehe mit Sonny Bono (1935-1998). Das Paar war von 1964 bis 1975 verheiratet.