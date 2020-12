Pop-Ikone Cher zog in London mit einem schwarz-weißen Streetlook alle Blicke auf sich.

Sängerin und Schauspielerin Cher (74, "Burlesque") wird zur stylischen Inspiration für den Winter: Beim Verlassen ihres Hotels in London setzte sie auf einen besonderen Look in Schwarz-Weiß. Zu einer weißen Jacke mit weiten Ärmeln, die mit einem schwarzen Cape-Überwurf auf einer Seite eine asymmetrische Linie bekam, kombinierte sie eine Baskenmütze aus Leder, die die schwarz-weiße Optik der Jacke widerspiegelte.

Ihren Mund-Nasenschutz hielt sie dazu passend ebenfalls in Schwarz. Ihren Streetstyle komplettierte Cher mit einer locker sitzenden Jeans und schwarzen Stiefeln mit Absatz. Zudem befolgte sie eine wichtige Regel in der aktuellen Make-up-Welt: Durch dunklen Lidschatten und schwarzer Mascara betonte sie ihre Augen, die durch das Mundschutz Tragen in den Fokus rücken. Die Sängerin machte sich mit ihrem besonderen Look auf den Weg in die BBC-Studios, wo sie ein Interview in der "The One Show" gab.