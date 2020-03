Childish Gambino: Er überrascht seine Fans mit unangekündigtem neuen Album

Donald Glover (36), besser bekannt als Rapper Childish Gambino ("Awaken, My Love"), hat ein Überraschungsalbum veröffentlicht. In den Morgenstunden zum Sonntag verbreitete sich über soziale Medien der Link zu einer Website mit dem Titel "Donald Glover Presents". Dort läuft brandneue Musik von Glover in Dauerschleife, darunter ein Feature mit Ariana Grande (26, "thank u, next").

Wie heißen das Album und seine Stücke?

Zwei der zwölf Songs sind allerdings älteren Datums: "Feels Like Summer" stammt von 2018, "Algorythm" von 2019. Einen Titel trägt das Album bislang nicht, Namen der Songs sucht man ebenfalls vergeblich. Auch auf den bekannten Streamingplattformen ist die neue Scheibe nicht zu finden. Das Portal "genius.com", das auf Hip-Hop-Lyrics und ihre Interpretation spezialisiert ist, hat jedoch eine Liste zusammengestellt, die die einzelnen Stücke aufschlüsselt.

Zuvor genügte ein einziger Tweet eines Mitarbeiters von Glovers Management, um die Seite in Umlauf zu bringen.