Chloë Sevigny hat heimlich geheiratet. Das gab die Schauspielerin zur Feier des Jahrestags bekannt. Ihr Auserwählter ist ein Galerist.

Die US-amerikanische Schauspielerin Chloë Sevigny (46, "Boys Don't Cry") und der Direktor der Karma Art Gallery in NYC, Sinisa Mackovic, haben heimlich geheiratet. Wie sie erst jetzt bekanntgaben, fand die Trauung bereits vor genau einem Jahr in der City Hall in New York City statt.

"Verheiratet an einem Montag, 9. März 2020. Alles Gute zum einjährigen Jubiläum mein Liebster", kommentiert sie ein Foto des Brautpaares auf ihrem Instagram-Account. Auf dem Foto tragen beide vor allem Schwarz. Ihr weißer Brautschleier, das Brautsträußchen, sein weißes Hemd und ein Teil seines Schuhs bilden einen Kontrast.

Wenige Wochen danach sind die beiden Eltern eines Sohnes geworden, wie die US-Amerikanerin mit polnischen und kanadischen Wurzeln damals ebenfalls via Instagram bekannt gab. Demnach ist Vanja Sevigny Mackovic am 2. Mai in New York zur Welt gekommen.