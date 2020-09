Marvel-Star Chris Evans sorgt im Netz für Wirbel. Der Captain-America-Darsteller soll aus Versehen sein bestes Stück gezeigt haben.

Schauspieler Chris Evans (39, "Captain America: The First Avenger") hat erst seit Mai dieses Jahres einen Instagram-Account. Nun ist dem Marvel-Star offenbar ein peinlicher Fauxpas unterlaufen. Er wollte am Samstag (12. September) ein Video mit seinen fast sechs Millionen Abonnenten teilen, in dem er ein Spiel spielt. Den Clip hatte er Medienberichten zufolge allerdings nicht bearbeitet und so wurde seine Galerie mit Bildern und Videos enthüllt. Auch ein "Dick Pic" kam dort zum Vorschein. Ob es sich dabei um das beste Stück des Schauspielers handelt, ist nicht klar. Evans löschte das Video umgehend. Das Netz flippt trotzdem aus.

Mark Ruffalo spricht seinem "Bro" Mut zu

Chris Evans dominierte umgehend für einige Stunden die weltweiten Twitter-Trends. Lustige Memes machten die Runde und sein Marvel-Kollege Mark Ruffalo (52, "Avengers: Endgame") alias Hulk sprang ihm mit aufbauenden Worten zur Seite. "Bro, solange Trump im Amt ist, gibt es NICHTS, was du tun könntest, um dich in Verlegenheit zu bringen. Siehst du... ein Lichtblick", twitterte Ruffalo.

Auch die Fans des Captain-America-Darstellers setzen sich im Netz für ihn ein. Statt einen Screenshot des besagten Missgeschicks zu verbreiten, twittern seine Fans Fotos von Evans mit seinem Hund oder andere Schnappschüsse. Sie machen in den sozialen Medien auf seine positiven Charaktereigenschaften aufmerksam und sprechen ihm Mut zu. Chris Evans selbst hat bisher zu dem Vorfall nicht Stellung bezogen.