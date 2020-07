Chris Evans und Lily James: Hat es zwischen den beiden gefunkt?

Was läuft da zwischen Chris Evans und Lily James? Die beiden wurden in London gemeinsam gesichtet. Bahnt sich hier ein neues Traumpaar an?

Bahnt sich hier eine neue Romanze an? "Captain America"-Star Chris Evans (39) soll Gerüchten zufolge mit Schauspielerin Lily James (31, "Cinderella") anbandeln. Der britischen "Daily Mail" liegen Bilder vor, auf denen die beiden beim Verlassen eines Londoner Privatclubs abgelichtet wurden. Demnach sollen sie den gesamten Samstagabend bis ein Uhr morgens miteinander verbracht haben.

James trug an dem besagten Abend ein rotes Seidenkleid, einen schwarzen Trenchcoat sowie ein paar hohe Riemchensandalen. Evans hielt es hingegen schlicht mit Jeans, T-Shirt und Jacket in Schwarz. Im Anschluss sollen die Schauspieler gemeinsam in einem Taxi zum Hotel Corinthia gefahren sein.

Beide sind derzeit Single

Lily James war von 2014 bis Ende 2019 mit dem Schauspieler Matt Smith (37, "The Crown") liiert. Chris Evans führte seit Juli 2016 eine On-Off-Beziehung mit seiner Schauspielkollegin Jenny Slate (38). Seit März 2018 sind die beiden offiziell getrennt.