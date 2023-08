Musical-Fans aus aller Welt trauern um Chris Peluso. Der amerikanische Musical-Star starb am Dienstag im Alter von nur 40 Jahren.

Die Musical-Welt trauert um Chris Peluso. Der Broadway-Star verzauberte Fans aus aller Welt in Produktionen wie "Mamma Mia!" und "Wicked". Am Dienstag starb er im Alter von nur 40 Jahren (1983 - 2023), wie seine Familie am Donnerstag gegenüber dem Theater-Magazin "Playbill" bestätigte. Laut "Entertainment Weekly" sei der Musical-Star "plötzlich und unerwartet" verstorben, nachdem er sich vor einem Jahr eine Auszeit genommen hatte, um sich wegen einer schizoaffektiven Störung behandeln zu lassen. Über die genaue Todesursache gibt es keine Informationen.

Durch "Mamma Mia!" weltweit bekannt

Ins internationale Scheinwerferlicht trat Peluso 2004 in der Rolle des Balladensängers im Musical "Assassins" sowie in Elton Johns Musical "Lestat". Am meisten gefeiert wurden seine Auftritte als Sky in "Mamma Mia!" und Fiyero in "Wicked" - zwei Musicals, die am Broadway für konstant ausverkaufte Häuser sorgten. Peluso begeisterte daneben auch das Londoner Publikum in "Show Boat", "Miss Saigon" oder "The Woman in White".

Peluso hinterlässt Frau und zwei Kinder

Linda Goodrich, Interimsvorsitzende der Musiktheaterabteilung von Pelusos ehemaliger Universität, der University of Michigan, kommentierte seinen Tod via Social Media in einem herzzerreißenden Post: "Mit gebrochenem Herzen und tiefer Trauer gibt unsere Musiktheater-Familie den Tod unseres ehemaligen Studenten, des liebenswerten, charismatischen und mit göttlichem Talent gesegneten Chris Peluso bekannt. Unsere Herzen sind bei seiner Familie." Peluso hinterlässt Ehefrau Jessica Gomes sowie eine Tochter und einen Sohn.