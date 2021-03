Chris Pratt und Patrick Schwarzenegger sind neuerdings nicht nur Schwäger, sondern auch Kollegen. Gemeinsam drehen sie eine Amazon-Serie.

Schauspieler und Produzent Chris Pratt (41, "Passengers") setzt bei seinem neuesten Projekt offenbar auf die Familienbande. Für die Amazon-Thrillerserie "The Terminal List" soll er sich nach Angaben der US-Branchenseite "Deadline" seinen Schwager Patrick Schwarzenegger (27) ins Boot geholt haben. Der Sohn von Arnold Schwarzenegger (73, "Terminator") und Bruder von Pratts Ehefrau Katherine Schwarzenegger (31) soll demnach eine wiederkehrende Schlüsselrolle in der Serie einnehmen.

Weitere bekannte Namen im Cast

Worum es in "The Terminal List" geht? Die Geschichte basiert auf dem Bestseller-Roman von Jack Carr und erzählt von einem Mann namens James Reece (Pratt), der mit seiner Navy-Seals-Truppe während einer hochriskanten verdeckten Mission in einen Hinterhalt geraten ist. Als er zu seiner Familie zurückkehrt, plagen ihn widersprüchliche Erinnerungen an den Einsatz. War er schuld? Oder steckt doch etwas Größeres dahinter? Reece entdeckt, dass dunkle Mächte gegen ihn arbeiten.

Schwarzenegger wird in der Serie Donny Mitchell spielen, das jüngste Mitglied in Reeces Truppe. Laut Bericht sind auch Constance Wu (39, "Hustlers"), Elvis-Enkelin Riley Keough (31), Taylor Kitsch (39) und Jeanne Tripplehorn (57, "Basic Instinct") mit von der Partie. Antoine Fuqua (55, "The Equalizer") führt Regie.