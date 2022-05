"This is Us"-Star und seine Frau erwarten ihr zweites Kind

"This is Us"-Star Chris Sullivan und seine Ehefrau Rachel erwarten ihr zweites Kind. Es wird ein Mädchen.

Der US-Schauspieler Chris Sullivan (41) und seine Frau Rachel erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Das gab der "This is Us"-Star am Donnerstag via Instagram bekannt. "Mit jedem Ende gibt es einen neuen Anfang", erklärt Sullivan und spielt damit auf das Ende der Erfolgsserie "This is Us" an. In dem Video-Post ist sein einjähriger Sohn Bear Maxwell mit einem besonderen T-Shirt zu sehen. Unter dem durchgestrichenen Wort "Einzelkind" ist der Schriftzug "Großer Bruder" zu lesen.

In dem Post drückt ihm sein Sohn zudem ein Ultraschallbild eines ungeborenen Babys in die Hand. Das Video schließt mit der Enthüllung, dass die kleine Familie ein Mädchen bekommen wird, das am 1. November erwartet wird. Chris und Rachel wurden im Juli 2020 zum ersten Mal Eltern und veröffentlichten damals die ersten Bilder ihres Sohnes ebenfalls via Instagram.

Der Schauspieler und Musiker ist vor allem für seine Rolle des Toby in der preisgekrönten Erfolgsserie "This Is Us - Das ist Leben" bekannt, die er seit 2016 verkörpert. Unter anderem war er aber auch im Marvel-Hit "Guardians of the Galaxy Vol. 2" als Ravager Taserface zu sehen.