Chrissy Metz Die "This Is Us"-Schauspielerin ist wieder zu haben

Nach dreieinhalb Jahren ist "This Is Us"-Star Chrissy Metz wieder Single. Sie und ihr Partner Bradley Collins haben sich getrennt.

Chrissy Metz (43) ist wieder Single. Das hat die aus der erfolgreichen US-Serie "This Is Us" bekannte Schauspielerin auf Instagram bekannt gegeben. In einem Statement erklären sie und ihr Ex-Partner Bradley Collins, dass sie sich dazu entschlossen hätten, ihre "Liebesbeziehung einvernehmlich zu beenden".

Die beiden waren dreieinhalb Jahre liiert. Böses Blut fließe bei ihnen trotz Trennung nicht. "Obwohl wir uns weiterhin sehr lieben, glauben wir, dass dies der beste Weg für uns beide ist. Wir müssen immer noch Bücher schreiben und Lieder singen", schreibt Metz. Die Schauspielerin und der Autor würden durch ihre "besondere Freundschaft" jedoch weiterhin im Leben des anderen bleiben.

Kennengelernt hatten sie sich im Mai 2020. Im Februar dieses Jahres brachten sie ein gemeinsames Kinderbuch mit dem Titel "When I Talk to God, I Talk About You" heraus.

Chrissy Metz war schon einmal verheiratet

Vor ihrer Beziehung mit Collins war Chrissy Metz von 2008 bis 2015 mit dem britischen Journalisten Martyn Eaden verheiratet. Anschließend war sie unter anderem mit dem Kameramann Josh Stancil und mit dem Komponisten Hal Rosenfeld liiert.

Ihren internationalen Durchbruch feierte die US-Schauspielerin mit ihrer Rolle der Kate Pearson in der Dramaserie "This Is US - Das ist das Leben" an der Seite von Stars wie Mandy Moore (39) und Milo Ventimiglia (46). Für ihre Darbietung wurde Metz zweimal für den Golden Globe und einmal für den Emmy nominiert.