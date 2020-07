Chrissy Teigen: Bei einer Backaktion lässt sie tief blicken

Chrissy Teigen sorgt mit einer Backaktion für Schmunzeln: Das Model zeigt sich bei der Herstellung ihrer "berühmten Busen-Kekse".

Chrissy Teigen (34), Ehefrau von Musiker John Legend (41, "All Of Me"), präsentiert regelmäßig ihre Koch- und Backkünste auf Instagram. Während in den Videos für gewöhnlich die Rezepte im Vordergrund stehen, fällt in Teigens neuestem Clip der Blick nicht nur auf die Teigmasse, die das Model auf einer Arbeitsplatte mit einer Weinflasche ausrollt. "Ich mache meine weltberühmten Busen-Kekse", lautet der ironische Kommentar der zweifachen Mutter zu dem Video. Die 34-Jährige trägt bei der Küchenaktion ein knappes Bikini-Oberteil in Orange mit hellem Blümchenmuster und tiefem Ausschnitt.

Das Rezept sowie die fertigen Kekse bekamen ihre rund 30,5 Millionen Instagram-Abonnenten nicht zu sehen. Mitte Juni gab Teigen bekannt, dass sie sich ihre Brustimplantate entfernen hat lassen. Die Entscheidung begründete sie im Mai wie folgt: Die Implantate seien viele Jahre lang großartig für sie gewesen, schrieb sie in einem Post. Es sei allerdings die Zeit gekommen, um zu ihrer natürlichen Form aus "reinem Fett" zurückzukehren.