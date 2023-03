Christian und Bettina Wulff haben sich offenbar zum dritten Mal das Jawort gegeben, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, darunter der NDR, "Bild", "Der Spiegel" und RTL, sollen sich Christian (63) und Bettina Wulff (49) erneut das Jawort gegeben haben. Eine offizielle Bestätigung des Paares steht noch aus, allerdings will der NDR und auch "Bild" die Nachricht von Teilnehmenden der standesamtlichen Hochzeit in Erfahrung gebracht haben. Demnach fand die Trauung am Samstag (18. März) in Hannover statt. Im Sommer des Jahres 2021 hatte Bettina Wulff der "Neuen Presse" verraten, dass die beiden wieder "zusammen leben".

Ereignisreiche 15 Jahre

Erstmals waren der ehemalige Bundespräsident und Bettina Wulff 2008 den Bund der Ehe eingegangen, 2013 gab eine Sprecherin der beiden die Trennung bekannt: "Das Ehepaar Wulff hat sich am vergangenen Wochenende getrennt. Die Sorge für den gemeinsamen Sohn werden sie gemeinsam wahrnehmen", zitierte damals "Der Spiegel".

Weitere zwei Jahre später dann der zweite Anlauf, der in einer kirchlichen Trauung mündete. 2018 ging das Paar jedoch erneut getrennte Wege. Seit 2021 sind sie wieder liiert und nun offenbar auch wieder verheiratet.