US-Schauspielerin Christina Applegate enthüllt in einem emotionalen Post, dass bei ihr Multiple Sklerose diagnostiziert worden ist.

US-Schauspielerin Christina Applegate (49, "Eine schrecklich nette Familie") leidet an Multiple Sklerose (MS). Auf Twitter schreibt sie: "Hallo Freunde. Vor ein paar Monaten wurde bei mir MS diagnostiziert. Es war eine seltsame Reise. Aber ich habe so viel Unterstützung von Menschen bekommen, die ich kenne und die auch an dieser Krankheit leiden. Es war ein harter Weg. Aber wie wir alle wissen, geht der Weg immer weiter. Es sei denn, irgendein Arschloch blockiert ihn."

In einer weiteren Kurznachricht schiebt sie hinterher: "Wie eine meiner Freundinnen, die MS hat, sagte: 'Wir stehen auf und ergreifen die erforderlichen Maßnahmen'. Und das ist es, was ich tue. Also bitte ich jetzt um Privatsphäre. Während ich diese Sache durchmache. Danke".

Nicht ihre erste Schockdiagnose

MS ist nicht ihre erste Schockdiagnose, 2008 wurde bei ihr Brustkrebs in einem sehr frühen Stadium festgestellt. Applegate entschied sich damals für eine beidseitige prophylaktische Mastektomie. 2017 ließ sie sich vorsorglich auch Eierstöcke und Eileiter entfernen.

Ein echter Serienstar

Die Emmy-Gewinnerin - für ihre Gastrolle in der US-Serie "Friends" - ist vor allem durch ihre Serien-Engagements bekannt. Ihren Durchbruch feierte sie als Kelly "Dumpfbacke" Bundy in der Erfolgssitcom "Eine schrecklich nette Familie" (1987-1997). Seit 2019 ist sie in der Netflix-Serie "Dead To Me" zu sehen. Außerdem wurde sie für ihre Bühnenarbeit für den Tony Award nominiert und hat in Filmen wie "Super süß und super sexy" (2002), "Anchorman" (2004, 2013) oder "Bad Moms" (2016, 2017) mitgespielt.

Christina Applegate ist in zweiter Ehe mit dem niederländischen Musiker Martyn LeNoble (52) verheiratet. Die gemeinsame Tochter kam bereits 2011 zur Welt.