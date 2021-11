Christina Applegate meldet sich an ihrem 50. Geburtstag via Twitter zu Wort.

Christina Applegate leidet an MS. Nun feierte sie ihren 50. Geburtstag und meldete sich bei ihren Fans zu Wort.

US-Schauspielerin Christina Applegate (50) hat im August 2021 öffentlich gemacht, dass sie an Multipler Sklerose (MS) erkrankt ist. Nun feierte die Emmy-Preisträgerin nicht nur Thanksgiving, sondern auch ihren 50. Geburtstag. An ihrem Ehrentag meldete sich die Schauspielerin via Twitter bei ihren Fans zu Wort. "Ja. Ich bin heute 50 geworden. Und ich habe MS. Es war eine harte Zeit", erklärte der TV-Star.

"Ich sende euch allen an diesem Tag so viel Liebe", fuhr Applegate fort. "Viele leiden heute und ich denke an euch. Mögen wir die Kraft finden, unsere Köpfe zu heben. Meiner liegt derzeit auf meinem Kopfkissen. Aber ich versuche es." In den Kommentaren sind viele Geburtstagsglückwünsche zu lesen. Zahlreiche Fans hinterließen liebevolle Worte und machten der Schauspielerin Mut.

"Es war eine seltsame Reise"

Im August sprach sie ebenfalls auf dem Kurznachrichtendienst über ihre Krankheit: "Vor ein paar Monaten wurde bei mir MS diagnostiziert. Es war eine seltsame Reise. Aber ich habe so viel Unterstützung von Menschen bekommen, die ich kenne und die auch an dieser Krankheit leiden. Es war ein harter Weg. Aber wie wir alle wissen, geht der Weg immer weiter. Es sei denn, irgendein Arschloch blockiert ihn."

MS ist nicht ihre erste Schockdiagnose: 2008 wurde bei der heute 50-Jährigen Brustkrebs in einem sehr frühen Stadium festgestellt. Applegate entschied sich damals für eine beidseitige prophylaktische Mastektomie. 2017 ließ sie sich vorsorglich auch Eierstöcke und Eileiter entfernen.

Den Durchbruch feierte Applegate als Kelly "Dumpfbacke" Bundy in der Erfolgssitcom "Eine schrecklich nette Familie" (1987-1997). Seit 2019 ist sie in der Netflix-Serie "Dead To Me" zu sehen. Die Produktion der dritten Staffel wurde zwischenzeitlich verschoben.

Christina Applegate ist in zweiter Ehe mit dem niederländischen Musiker Martyn LeNoble (52) verheiratet. Die gemeinsame Tochter kam bereits 2011 zur Welt.