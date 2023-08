Wolfram Grandezka als Hanno Bertram und ChrisTine Urspruch als Eva Schatz in "Einspruch, Schatz!".

Ganz Deutschland kennt ChrisTine Urspruch als "Tatort"-Rechtsmedizinerin. Jetzt wird sie für neue Komödien zur Anwältin.

Im beliebten Münster-"Tatort" verkörpert ChrisTine Urspruch (52) Rechtsmedizinerin "Alberich". Für eine neue Filmreihe im Ersten bleibt sie ihrem Fernsehfach sozusagen recht treu. Urspruch, unter anderem auch aus dem Kinderfilm "Das Sams" bekannt, spielt in den Familienkomödien die Anwältin Eva Schatz. Eine weitere Hauptrolle ihr gegenüber übernimmt "Verbotene Liebe"-Star Wolfram Grandezka (53).

Chaos für ChrisTine Urspruch

Eva Schatz sei in der "Einspruch, Schatz!"-Reihe, die es im September zu sehen gibt, eine unkonventionelle Titelheldin, kündigt die ARD in einer Pressemitteilung an. Grandezka werde unterdessen zum undurchsichtigen Charmeur Hanno Bertram - und dann ist da auch noch Comedy-Altstar Jochen Busse (82), der als Werner Schatz offenbar für reichlich Chaos im Leben von Tochter Eva sorgen wird.

Das Erste zeigt am 22. und 29. September jeweils ab 20:15 Uhr mit "Ein Fall von Liebe" und "Unter Vätern" zwei Filme der Reihe. Thomas Freundner, unter anderem ebenso für zahlreiche Ausgaben des "Tatort" bekannt, führte bei diesen Regie. Die Drehbücher stammen von Torsten Lenkeit.