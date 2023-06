Christy Turlington gehörte zur ersten Supermodel-Riege. Ihre Tochter Grace Burns tritt mit ihrem Runway-Debüt in Florenz in ihre Fußstapfen.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: In Christy Turlingtons (54) Fall tritt Tochter Grace Burns (19) in die Model-Fußstapfen ihrer Mutter. Die 19-Jährige feierte ihr Runway-Debüt bei der "British Vogue X LuisaViaRoma Show" am Mittwoch in Florenz, Italien.

Bei der Fashionshow trug Burns ein langes weißes Kleid mit Raffungen und Puffärmeln der britischen Designerin und früheren Sängerin Victoria Beckham (49). Unter dem Kleid lugten Handschuhe und Strümpfe aus schwarzer Spitze hervor. Dazu kombinierte die Tochter des früheren US-amerikanischen Supermodels schwarze Riemchen-Peep-Toes und eine schwarze Clutch mit goldenem Griff. Das braune Haar war streng zurückfrisiert. Beim dezenten Make-up stach vor allem der knallrote Lippenstift deutlich hervor.

Grace Burns ist "unendlich" dankbar

Nach der Show bedankte Grace Burns sich in den sozialen Medien bei den Veranstaltern dafür, dass sie "das größte Lächeln auf mein Gesicht gezaubert haben". Ihr Instagram-Post enthielt Videos von ihrem Laufstegauftritt und Fotos von hinter den Kulissen.

Dazu schrieb sie: "Ich bin so dankbar, dass ich diese perfekte Erfahrung bei meiner ersten Show machen durfte und dass ich durch die Hände von Sam McKnight und Pat McGrath gesegnet wurde." Völlig euphorisch fuhr sie fort: "Ich denke gerade an all die Menschen, die dies möglich gemacht haben und wünschte, ich könnte jeden einzelnen von euch umarmen! xxxx", drückte sie ihre "unendliche" Dankbarkeit aus.

Christy Turlington gehört zu jenen Supermodels, für die der Begriff in den 1990er Jahren erfunden wurde. Noch heute sind Namen wie Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford und Helena Christensen weltberühmt.

Grace Burns ist die Tochter von Turlington und US-Schauspieler Edward Burns (55"27 Dresses"). Die beiden sind seit Juni 2003 verheiratet und haben neben ihrer Tochter auch den 17-jährigen Sohn Finn.