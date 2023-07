Nach zwei Söhnen hat Claire Danes jetzt eine Tochter zur Welt gebracht. Es ist ihr drittes Kind mit Ehemann Hugh Dancy.

Heimlich, still und leise ist US-Schauspielerin Claire Danes (44) zum dritten Mal Mutter geworden. Die 44-Jährige wurde am Montag mit einem Kinderwagen abgelichtet. Jetzt bestätigte auch ein Sprecher des "Homeland"-Stars dem US-Magazin "People" die Babynews. Danes und ihr Ehemann Hugh Dancy (48) haben demnach eine Tochter bekommen. Der Name der Kleinen ist noch nicht bekannt.

Paar hat bereits zwei Söhne

Es ist bereits das dritte Kind für das Schauspieler-Ehepaar. Sohn Cyrus Michael Christopher kam 2012 zur Welt. sein Bruder Rowan folgte 2018. Dass Danes ein Kind erwartet, bestätigte ein Sprecher bereits Anfang des Jahres. Bei der Verleihung der Golden Globe Awards am 10. Januar zeigte sich Danes dann erstmals offiziell mit Babybauch. Auf dem roten Teppich gestand sie damals, dass die Schwangerschaft nicht geplant gewesen sei.

Danes und ihr britischer Schauspielkollege Dancy sind seit 2009 verheiratet. Zwei Jahre zuvor hatten sie sich bei den Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film "Spuren eines Lebens" kennengelernt.

Beide sind erfolgreiche Schauspielstars

Danes gelang mit der Teenie-Serie "Willkommen im Leben" (1994-1995) der Durchbruch als Schauspielerin und feierte mit Kino-Hits wie "Betty und ihre Schwestern", "William Shakespeares Romeo + Julia" oder "Les Misérables" große Erfolge. Von 2011 bis 2020 spielte sie über acht Staffeln lang die Hauptrolle der Carrie Mathison in der Erfolgsserie "Homeland", für die sie 2012 und 2013 mit zwei Golden Globes sowie zwei Emmys ausgezeichnet wurde. Zuletzt war sie in der Miniserie "Fleishman Is In Trouble" zu sehen.

Dancy war in Filmen wie "King Arthur", "Basic Instinct 2", oder "Shopaholic" zu sehen. Zu seinen bekanntesten Rollen gehört die des FBI-Agenten Will Graham in der Serie "Hannibal". Auch in "Homeland" trat er 2020 auf. Seit 2022 gehört er zum Cast der Erfolgsserie "Law & Order".