Claire Holt: "Vampire Diaries"-Star verkündet Schwangerschaft

US-Serienstar Claire Holt (31, "The Originals") wird zum zweiten Mal Mutter: Die ehemalige "Vampire Diaries"-Darstellerin hat ihre Schwangerschaft via Instagram verkündet: Auf einem süßen Familienschnappschuss lächelt die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Ehemann Andrew Joblon in die Kamera. Sohnemann James (1) hat es sich in den Armen seines Vaters gemütlich gemacht. Unter Holts blauem Sommerkleid zeichnet sich deutlich ein Babybauch ab. "Dankbar für diesen kleinen Sonnenstrahl in einer ungewissen Zeit", schreibt die 31-Jährige zu dem Foto.

Holt und Immobilienmanager Joblon sind seit August 2018 verheiratet. Im März deselben Jahres hatte die gebürtige Australierin offenbart, dass sie eine Fehlgeburt erlitten habe, die sie als "dunkelsten Moment in ihrem Leben" beschrieb. Im Oktober verkündete sie ihre erneute Schwangrschaft, im Frühling 2019 kam Sohn James zur Welt.

Die Schauspielerin wurde als Urvampirin Rebekah Mikaelson in der Mystery-Serie "Vampire Diaries" bekannt. Ihren ersten Auftritt hatte sie in der dritten Staffel. Bis zur fünften Staffel gehörte sie zum Cast (2011 bis 2013). Dann wechselte sie zum Spin-off "The Originals" und war dort bis 2018 zu sehen.