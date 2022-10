Claudelle Deckert vor wenigen Tagen auf einem roten Teppich in Berlin.

Claudelle Deckert steht wieder für "Unter uns" vor der Kamera. Die Schauspielerin beendet ihre kreative Pause nach rund drei Monaten.

Claudelle Deckert (48) ist zurück bei "Unter uns". Wie die Schauspielerin in einem RTL-Interview verriet, hat sie ihre rund dreimonatige kreative Pause bei der RTL-Daily beendet und steht derzeit wieder vor der Kamera. "Ich hatte eine schöne lange Pause, und die hat mir sehr gut getan", so Deckert. Sie habe in ihrem Mann Peter Olsson (61) die Liebe ihres Lebens gefunden und möchte "einfach Zeit mit ihm verbringen". Deckert weiter: "Das Leben ist kostbar und braucht eine gute Balance zwischen einem glücklichen Privatleben und dem Job."

Sie habe die letzten Wochen mit ihrem Mann sehr genossen. Überwiegend habe sie die Zeit auf Mallorca verbracht: "Es war für mich totaler Luxus einfach aufzuwachen, wenn mir mein Biorhythmus das vorgab." Die ersten neuen Folgen mit Deckert als Rückkehrerin sollen ab Mitte Dezember ausgestrahlt werden, heißt es weiter. Bei ihrer Rückkehr ans Set sei sie "sofort wieder drin" gewesen: "Es ist so, als wärst du nie weg gewesen und das ist auch ganz schön." Sie habe auch einige Menschen, die ihr besonders am Herzen liegen, während ihrer Pause vermisst.

Das passierte mit Claudelle Deckerts Rolle Eva Wagner

Im Juli gab Deckert bekannt, sich eine Auszeit von "Unter uns" zu gönnen. Damals sagte sie, sie wolle "den Kopf frei" bekommen und sich anderen Dingen widmen. In der Schillerstraße begleitete ihre Rolle, die Anwältin Eva Wagner, ihre neue Liebe, den Architekten Dominic Adams (Jo Weil, 44), zu dessen neuen Job nach Brüssel. Weil beendete zum gleichen Zeitpunkt sein Gastspiel bei "Unter uns".