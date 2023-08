Claudelle Deckert kehrt als Eva Wagner zurück: Die Dreharbeiten für eine "Unter uns"-Eventwoche beginnen noch diesen Monat.

Im März hatte Claudelle Deckert (49) ihren Ausstieg bei der täglichen Serie "Unter uns" verkündet. Nun kehrt sie im Rahmen einer Eventwoche zurück in ihre bekannte Rolle der Eva Wagner. Wie die produzierende UFA Serial Drama am 25. August mitteilt, beginnen bald die Dreharbeiten. Die Ausstrahlung ist für 6. bis 10. November bei RTL geplant.

Ihre Rolle Eva Wagner ist auf der Flucht

Erst kürzlich machte die Schauspielerin mit privaten Nachrichten Schlagzeilen: Sie freut sich mit 49 Jahren auf ihr erstes Enkelkind. Nun gibt es auch beruflich Neuigkeiten. "Claudelle Deckert ist zurück bei ihrer 'Unter uns'-Familie", heißt es in der Pressemitteilung. "Ende August ist Drehstart für die große Eventwoche der UFA Serial Drama Daily." Sie steht unter dem Motto "Vertrau mir - Ich bin dein Mörder." Darum wird es gehen: Mit Stararchitekt Dominic Adams (Jo Weil, 45) hat sich Anwältin Eva Wagner (Claudelle Deckert) eigentlich ein neues Leben in Brüssel aufgebaut. Doch jetzt ist Eva auf der Flucht und muss untertauchen ...

Deckert kündigt weitere Einsätze an

"Immer, wenn es spannend wird, darf Eva natürlich nicht fehlen bzw. oft ist ja gerade sie der Anlass dafür. Ich freue mich sehr, dass ich ein Teil von 'Unter uns' bin und hatte einfach Sehnsucht nach meiner zweiten Familie", erklärt die Schauspielerin, die seit 22 Jahren mit Unterbrechungen in ihrer Rolle zu sehen ist. Die Fans dürfen sich wohl auch künftig auf weitere Einsätze freuen: "Ich komme immer mal wieder zu Besuch und sorge für Aufregung!"

"Unter uns" ist eine Produktion der UFA Serial Drama im Auftrag von RTL und läuft montags bis freitags ab 17:30 Uhr bei RTL. Seit April 2001 gehörte Deckert zum Stammpersonal. Im März 2023 hatte sie jedoch verkündet: "Ich muss euch was sagen: Ich höre tatsächlich auf, komplett. Ich habe die Liebe meines Lebens gefunden und wir bauen gerade unser neues Leben auf." Sie könne nicht mehr so oft in Köln sein, wo die Serie gedreht wird. Kurz darauf wurde bekannt, dass Deckert mit ihrem Mann nach Amsterdam gezogen ist.