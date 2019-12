Claudia Norberg: In Florida lebt sie mit der neuen des Ex unter einem Dach

Einige Fans dürften gespannt auf den Einzug von Claudia Norberg (48) ins Dschungelcamp 2020 warten. Bislang hielt sich die Noch-Ehefrau von Schlagerstar Michael Wendler (47) mit Plaudereien zurück. Einen Vorgeschmack auf Details des komplizierten Zusammenlebens mit ihm und der gemeinsamen Tochter Adeline (17) gab sie gegenüber "Bild".

Michael Wendler lebt mit seiner Tochter Adeline und seiner nur zwei Jahre älteren Freundin Laura Müller gemeinsam in Florida. Wenn Claudia Norberg ihre Tochter besuchen möchte, wohnen sie alle unter einem Dach: "Es gab keine andere Möglichkeit für mich. Aus dem Grund bin ich dann ins Haus und zu meiner Tochter gezogen. Auch wollte ich keinen Freunden zur Last fallen. Ich habe ja nun mal im Haus mein Gästezimmer, in dem meine Sachen sind, und es ist auch mein gutes Recht, da zu wohnen", zitiert Bild Claudia Norberg.

"Es ist so verrückt!"

Wie seltsam sich das anfühlt, beschreibt sie detailliert: "Es ist so verrückt! Das ganze Haus ist durch mich, natürlich mit Michael zusammen, eingerichtet worden. Jede Tasse, jeder Teller, jeder Topf, jedes Deko-Stück hat genau den Platz bekommen, den ich dafür vorgesehen habe. Es ist schon sehr eigenartig, dass eine andere Frau jetzt deine Räumlichkeiten bezogen hat und die Teller aus der Spülmaschine holt und genau dorthin räumt, wo man selbst es als praktisch empfunden hat."

Auf solche und weitere Enthüllungen freut sich ganz Deutschland, wenn Claudia Norberg gemeinsam mit elf anderen Prominenten ab 10. Januar für RTL in den australischen Dschungel zieht.