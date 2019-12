Clea-Lacy Juhn: Erstes Pärchenfoto mit Riccardo Basile auf Instagram

Clea-Lacy Juhn (28) ist seit Kurzem mit dem Sky-Moderator Riccardo Basile (28) liiert. Ihr Liebesglück zeigte sie nun auch auf ihrem Instagram-Account. Die ehemalige "Bachelor"-Siegerin teilte ein Foto, auf dem sie und Basile sich liebevoll küssen. Sie berührt dabei zärtlich seinen Hals, er hat seinen Arm um sie gelegt. Dazu schreibt sie eine süße Liebeserklärung.

"Danke, dass du mich jeden Tag aufs Neue zum Strahlen bringst"

"Dass das Leben seine eigenen Regeln hat und verrückt spielt, wurde mir in den letzten Wochen/ Monaten gezeigt", beginnt sie ihren Post. Ihr neuer Freund sei in ihr Leben getreten, als sie es "am wenigsten erwartet habe". Nach einem Herz-Emoji richtet Juhn das Wort direkt an ihren Liebsten: "Du hast mir in kürzester Zeit gezeigt, dass du immer für mich da bist. Du hast keine Sekunde gezweifelt, als es mir schlecht ging, an meiner Seite zu sein. Bei dir kann ich lachen, weinen und ich selbst sein! Danke, dass du mich jeden Tag aufs Neue zum Strahlen bringst."

Kurz nachdem ihr Ex-Freund, der einstige "Bachelor" Sebastian Pannek (33) und dessen neue Freundin Angelina Heger (27) bekannt machten, dass sie Nachwuchs erwarten, kam ans Licht, dass Juhn wieder verliebt ist. Das Management von Clea-Lacy Juhn bestätigte die Beziehung der Nachrichtenagentur spot on news.