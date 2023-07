Diesen Sommer dreht sich in der Mode alles um die perfekte Kombination: Co-ords sind der angesagteste Trend der diesjährigen Sommersaison.

An diesem Trend kommt im Sommer 2023 kein Mode-Profi vorbei: Co-ords sind einer der größten Trends der diesjährigen Sommer-Saison. Und das, obwohl es den Modetrend genau genommen schon seit Ewigkeiten gibt. Denn bei Co-ords handelt es sich um ein Set, das aus einem Oberteil und einer dazu passenden Hose oder einem anderen Unterteil besteht.

Wir kennen den Co-ord-Trend also schon von Hosenanzügen, Bikinis oder auch Pyjamas. Jetzt kann man Zweiteiler aber in jeglicher Form und zu jeglichem Anlass tragen - wie zum Beispiel zu sehen an "Barbie"-Star Margot Robbie (32) auf dem roten Teppich: in einer sexy Kombination aus rosa-weiß-kariertem Bustier-Oberteil und dazu passendem Mini-Rock.

Was sind Co-ords?

Kombinationsfähigkeit ist bei diesem Mode-Trend alles: Der Begriff Co-ords bezieht sich auf ein Outfit, das aus zwei oder mehr Teilen besteht, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Der Begriff ist eine Abkürzung von "Coordinated Outfit" - was übersetzt "abgestimmtes Outfit" bedeutet.

Typischerweise besteht ein Co-ords-Outfit aus einem Oberteil, einer passenden Hose, einem Rock oder Shorts. Man kann das Outfit aber auch mit einem dazu passenden Mantel oder einer Jacke ergänzen. Ähnlich wie beim Monochrom-Trend sollten die einzelnen Teile unbedingt farblich, vom Muster und Stil her zusammenpassen und ein harmonisches Gesamtbild ergeben.

Co-ords haben sich unter Mode-Experten und Expertinnen zu einer beliebten Styling-Option entwickelt, da sie sehr einfach zu stylen sind und man mit nur wenigen Handgriffen und wenigen Entscheidungen ein stilvolles und aufeinander abgestimmtes Outfit kreieren kann. Es gibt Co-ord-Sets inzwischen in den verschiedensten Stoffen und Mustern.

Mit diesen Co-ord-Sets beweist man Trendgespür

Wer diesen Sommer Trendgespür beweisen möchte, investiert am besten in eine Hemd-Shorts-Kombination aus Leinen - entweder in gedeckten Farben wie Creméweiß oder Beige oder in knalligen Farben wie Rot, Orange, Grün oder Gelb. Die Alternative dazu ist ein Co-ords-Outfit mit floralem Muster, wie zum Beispiel ein Maxi- oder Midi-Rock in Kombination mit einem bauchfreien Oberteil.