Cole Sprouse und Lili Reinhart: Haben sie sich dieses Mal wirklich getrennt?

Die "Riverdale"-Stars Cole Sprouse (27, "Hotel Zack & Cody") und Lili Reinhart (23, "Miss Stevens") haben sich offenbar getrennt. Das will zumindest die "Page Six", das Klatsch- und Tratsch-Ressort der Boulevardzeitung "New York Post", von einer Quelle erfahren haben.

Laut der Quelle soll sich das Paar getrennt haben, bevor die Corona-Pandemie die USA mit voller Härte traf. Seit dem sollen die Schauspieler alleine in Isolation leben. Die Trennung soll ohne böses Blut über die Bühne gegangen sein und die beiden wollen angeblich weiterhin "gute Freunde" bleiben.

Reinhart und Sprouse hatten sich am Set der Netflix-Serie "Riverdale" kennengelernt. Über die Länge der Beziehung wurde häufig spekuliert. "Page Six" spricht von knapp drei Jahren. In dieser Zeit kamen auch immer wieder Trennungsgerüchte auf, die das mögliche Ex-Paar aber meist unkommentiert ließ. Im Juli 2019 hatten sich aber beide via Instagram über die Gerüchte lustig gemacht. "Breaking: Eine zuverlässige Quelle hat bestätigt, dass keiner von euch, irgendetwas weiß", schreib Reinhart damals.