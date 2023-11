Diese Promis treten in neuen Folgen der Show an

Die Raab-Show "Schlag den Besten" kehrt mit Moderator Elton ins TV zurück. Diese Promis werden unter anderem antreten.

Im Frühjahr 2024 kehrt Stefan Raabs (57) TV-Format "Schlag den Besten" ins Fernsehen zurück - nicht mehr auf ProSieben, sondern bei RTL (auch via RTL+). Die Spielshow bekommt auch einen neuen Anstrich. Zahlreiche Promis sollen sich in mehreren Ausgaben unterschiedlichen Aufgaben stellen - und können dabei viel Geld gewinnen.

"Schlag den Besten": Diese Promis machen mit

Der Sender hat nun die ersten Kandidatinnen und Kandidaten verkündet, die in der Neuauflage der Show mit dabei sein werden. Neben "Let's Dance"-Profi Massimo Sinató (42), Moderatorin Lola Weippert (27) und Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (35) möchten unter anderem Schauspieler Felix von Jascheroff (41), Fußballer Kevin Großkreutz (35) sowie die beiden Reality-Stars Evelyn Burdecki (35) und Calvin Kleinen (31) ihr Können unter Beweis stellen. Zahlreiche Promis werden wohl noch hinzustoßen, denn laut des Senders treten in der Neuauflage in vier Shows je elf Prominente gegeneinander an.

Die Promis müssen zehn Spiele meistern, bei denen sportliches Geschick und Köpfchen gefragt sein sollen. Pro Runde wartet ein Gewinn von 10.000 Euro auf die Kandidatinnen und Kandidaten. Der jeweilige Sieger oder die Siegerin eines Spiels muss sich vor jeder neuen Herausforderung entscheiden, ob sie weiterzocken oder den erspielten Betrag mit nach Hause nehmen möchten. In der finalen vierten Sendung kommt es zum Showdown, bei dem die beiden besten Promis der vorangegangenen Folgen um den Jackpot der Staffel spielen.

Mit Elton (52) ist auch hier der Moderator vieler Raab-Formate wieder mit am Start. Die ersten drei Staffeln liefen ab 2019 auf ProSieben. In den beiden ersten Staffeln traten nichtprominente Personen im "Schlag den Star"-Duell-Prinzip gegeneinander an. In der dritten Staffel kämpfte der Titelverteidiger aus der vorangegangenen Sendung pro Show gegen bis zu zehn Herausforderer.

Im Juni dieses Jahres wurde bekannt, dass RTL sich die Spielshow geschnappt hat und mit einem angepassten Konzept ausstrahlen wird. Auch das von Elton moderierte "Blamieren oder Kassieren" kehrte im vergangenen September bei RTL zurück auf den Bildschirm.

SpotOnNews