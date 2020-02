Comedy for Future: 17 Comedians stellen Show für Klimaschutz auf die Beine

Comedy mit Message und Tiefgang? Ja, das geht! Am 22. April 2020 vereinen sich 17 der bekanntesten Comedians des Landes für ein ganz besonderes Mega-Event. Unter dem Titel "Comedy for Future" werden sie eine knapp dreistündige Show abliefern, in der die 17 Nachhaltigkeitsziele der von den 193 UN-Staaten unterzeichneten "Agenda 2030" bekannt gemacht werden. Unter anderem sind Matze Knop (45, "Diagnose dicke Hose"), Michael Mittermeier (53) oder Atze Schröder (54) dabei.

Aber natürlich stecken sich die Comedians die Eintrittsgelder der bis zu 15.000 Zuschauer nicht in ihre eigene Tasche. Sie alle verzichten auf ein Honorar. Der Erlös der Veranstaltung wird durch 17 geteilt und an 17 im Sinne der "Agenda 2030" handelnde Projekte, Vereine und Institutionen gespendet. "Mit diesem Event wollen wir zeigen, was Unterhaltung bewirken kann, wenn es um unsere Zukunft geht", sagt TV-Produzent Josef Ballerstaller (68), Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins "Comedy for Future e.V.", der Initiator und Veranstalter des Events.