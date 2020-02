Corinna Harfouch: Sie übernimmt die freie "Tatort"-Stelle in Berlin

Die Nachfolge von Meret Becker (51) im Berliner "Tatort" steht: Wie der zuständige rbb mitteilte, wird Corinna Harfouch (65, "Holly") ab 2022 als neue Kriminalhauptkommissarin an der Seite ihres neuen Kollegen Robert Karow (gespielt von Mark Waschke, 47) zu sehen sein. "Ich fand es sofort eine großartige Idee, 'Tatort'-Kommissarin in Berlin zu werden", sagt Harfouch zu ihrem Engagement. Sie freue sich, mit Mark Waschke in der Hauptstadt zu arbeiten.

Harfouch zählt seit vielen Jahren zur ersten Riege der deutschen Schauspielzunft. Die gebürtige Suhlerin machte sich parallel zu ihren Rollen in zahlreichen Kino- und TV-Produktionen auch einen Namen als renommierte Theaterdarstellerin. Vielen im Gedächtnis geblieben, ist ihre beeindruckende Darbietung der vom Nationalsozialismus völlig verblendeten Magda Goebbels in "Der Untergang" im Jahre 2004, die ihre eigenen Kinder vergiftete.

Mit ihrem "Tatort"-Engagement tritt sie in die Fußstapfen von Meret Becker, die seit 2015 die Berliner Kommissarin mimt. Nach ihrem 15. Fall wolle sie sich anderen Projekten widmen, kündigte diese bereits im Mai 2019 an. "Es ist an der Zeit, meine Neugierde weiter zu stillen und Neues auszuprobieren", sagte Becker zu ihrer Entscheidung. Schon damals war klar, dass Mark Waschke weiterhin im Berlin-"Tatort" bleiben wird.