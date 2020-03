Corona aktuell: Darf ich noch spazieren gehen?

Immer mehr Menschen in Deutschland sind in häuslicher Quarantäne, Kitas, Schulen, Kinos, Clubs und Volkshochschulen werden dichtgemacht, Grenzen geschlossen, Veranstaltungen verboten. Das Coronavirus verändert unser Leben massiv.

Angesichts der ständig steigenden Infektionszahlen und der zunehmenden Angst vor dem Virus ist es kein Wunder, dass viele Menschen in Deutschland den Wunsch verspüren, die Sorgen für eine kurze Zeit bei einem Spaziergang an der frischen Luft zu vergessen. Einfach mal die Sonne ins Gesicht scheinen lassen und nicht an das Virus denken – das war am Wochenende für viele Menschen die Devise.

Doch dürfen wir aktuell überhaupt noch draußen spazieren gehen? Oder bringen wir uns damit in Gefahr? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, sich bei einem Spaziergang mit dem Coronavirus anzustecken?

Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité sagte dazu am Freitag (13.03.2020) in einem NDR-Podcast: "Wir haben im Moment in Deutschland noch nicht so eine Infektionsdichte, dass man überall hinter jeder Ecke den nächsten Infizierten vermuten muss, der eigentlich schon Fieber hat, sich aber noch in die Öffentlichkeit schleppt". Es gebe derzeit keinen Anlass dazu, auf einen Einkauf im Supermarkt oder einen Spaziergang an der frischen Luft zu verzichten, denn die Tröpfchen, durch die das Coronavirus übertragen werden, seien nur eine kurze Zeit in der Luft und fielen dann zu Boden. "Es ist nicht so, dass man sich beim Spazieren gehen, wenn man sich begegnet, infiziert", so der Wissenschaftler.

Wir haben ergänzend dazu am Montag, 16.03.2020, beim Robert Koch-Institut angefragt. Eine Pressesprecherin des Instituts teilt mit:

Generell ist frische Luft gut, wenn sie nicht mit einem engen Kontakt zu anderen Personen einhergeht.

Bitte Abstand halten

Der Vizepräsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lars Schaade, bestätigt in der Pressekonferenz des Instituts am Montag diese Einschätzung. Es sei zwar wichtig, in nächster Zeit ganz grundsätzlich persönliche Kontakte und Menschenansammlungen zu meiden. "Jeder kann und muss sich selbst dafür engagieren, durch sein persönliches Verhalten im Umgang mit anderen Personen, die Übertragungsgefahr so weit wie möglich zu verringern." Es sei also nicht sinnvoll, statt in Klubs zu privaten Partys und Festen zu gehen oder Leute zu sich nach Hause einzuladen.

Bleiben Sie bitte möglichst zuhause und schränken Sie Ihr Gesellschaftsleben so weit als möglich ein.

Es spreche allerdings nichts dagegen, alleine an der frischen Luft spazieren zu gehen. Jedoch, so Schaade: "Wenn man alleine an der frischen Luft ist, hat man kein Erkrankungsrisiko. Menschen neigen aber dazu, sich dann doch wieder irgendwo zu versammeln, um miteinander zu sprechen und ähnliches".

Grundsätzlich sei alles gut, was "Abstand zwischen die Leute bringt". So seien auch die aktuellen Ausgangssperren in Spanien und Italien zu verstehen. "Die sollen genau solche Ansammlungen spontaner Art verhindern".

Pressebriefing 16.03.2020: Aktuelle Informationen zu COVID-19 in Deutschland mit #RKI-Vizepräsident Lars Schaade https://t.co/TcB6F9TFsX — Robert Koch-Institut (@rki_de) March 16, 2020

Ob die derzeitigen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronoavirus in Deutschland ausreichend sind, werde sich in etwa zehn bis zwölf Tagen zeigen, so der Vizepräsident des Robert Koch-Instituts.

Auch Spielplätze werden gesperrt

Wie der "Spiegel" aktuell (16.03.2020, 16:40 Uhr) vermeldet, sollen jetzt neben öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbädern und Fitnessstudios auch Spielplätze für den Publikumsverkehr gesperrt werden.

Wichtiger Hinweis: Für Personen in häuslicher Quarantäne gilt – Spaziergänge sind nicht erlaubt (Quelle: RKI). Tipps zum Umgang mit häuslicher Quarantäne gibt es hier.

Tagesaktuelle Informationen zum Coronavirus und Schutzmaßnahmen veröffentlicht das Gesundheitsministerium hier: bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html.

Verwendete Quellen: Robert Koch-Institut, twitter.com/rki_de, spiegel.de, ndr.de, hessenschau.de