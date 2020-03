Corona-Angst: Justin Bieber hat mit schleppendem Ticketabsatz zu kämpfen

Offenbar wegen des Coronavirus hat Justin Bieber (26) in den USA deutlich weniger Tickets für seine kommende "Changes"-Tour verkauft, als sich der Sänger sicherlich gewünscht hätte. In insgesamt acht Städten - darunter etwa Houston, Dallas und Detroit - habe man den Veranstaltungsort gewechselt, um die Location an die schleppenden Verkäufe anzupassen, berichtet das Branchenmagazin "Variety".

Beispielsweise wurde ein geplanter Auftritt in Nashville aus dem Nissan Stadium (über 69.000 Plätze) in die Bridgestone Arena (rund 20.000 Plätze) verlegt. Als Grund für die Verlegung wurden "unvorhersehbare Umstände" angegeben. Die Verantwortlichen hätten zuvor festgestellt, dass die schlechten Verkäufe vermutlich nicht mehr anziehen werden, heißt es in dem Bericht weiter.

Auch gute Nachrichten

Es gibt derzeit aber auch gute Neuigkeiten für Bieber. Auf Instagram konnte der Sänger erklären, dass seine vor knapp einem Monat ausgerissene Katze Sushi wieder aufgetaucht ist. Er und seine Ehefrau Hailey (23) hätten einen Anruf bekommen, dass das Tier viele Meilen entfernt von ihrem Zuhause gefunden worden sei.