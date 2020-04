Corona-Krise: Daisy Ridley bedankt sich auf ihre ganz persönliche Art

"Star Wars"-Heldin Daisy Ridley (28) hat sich bei den Menschen bedankt, die im Kampf gegen das Coronavirus helfen. Die Schauspielerin, die in den jüngsten Filmen der Sternen-Saga als Rey zu sehen war, hat ein Video aufgenommen, in dem sie ein Kinderbuch über den Droiden BB-8 vorliest. Zu sehen gibt es den Clip auf dem "Star Wars"-Twitter-Account.

Ridley schrieb zu dem Video: "Vielen Dank an alle, die zu Hause bleiben, und an alle an vorderster Front, die den Bedürftigen helfen. Hier gibt es mein kleines Dankesangebot in Form von Geschichten." Damit dürften sich vor allem Eltern und junge "Star Wars"-Fans angesprochen gefühlt haben. Die 28-Jährige las nicht nur aus dem Kinderbuch vor, sondern hielt zwischendurch auch die Bilder in die Kamera.

Auch Chewbacca liest

Die Schauspielerin ist eine von vielen Prominenten, die sich bei medizinischem Personal und anderen Helfenden öffentlich bedanken. Auch ihr Co-Star Joonas Suotamo (33), der als Chewbacca zu sehen war, hat bereits ein "Star Wars"-Buch für die Fans vorgelesen: "Ich finde es großartig, dass wir uns zusammen einem guten Buch widmen, während wir alle zu Hause sind", sagte er in seinem Video.