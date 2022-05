Kurz nach Bekanntgabe des geplanten sechsten Teils der Horror-Reihe "Scream" plaudert Courteney Cox aus dem Nähkästchen.

Fans der "Scream"-Reihe bekommen in wenigen Monaten Nachschub. Schon jetzt verrät die Schauspielerin Courteney Cox (57), dass sich Horror-Enthusiasten offenbar auf die Fortsetzung freuen können. "Ich weiß nichts über Verträge und den Stand der Dinge, aber ich kann euch sagen, dass es ein wirklich gutes Drehbuch ist", erklärt Cox im Interview mit "Entertainment Tonight". Eigentlich müsse man getötet werden, wenn man darüber spreche und deshalb wolle sie keine weiteren Einzelheiten verraten, scherzt sie.

Es ist nicht das erste Mal, dass Courteney Cox über das Filmprojekt spricht. Im Podcast "Just For Variety" erzählte sie im März, dass sie das Drehbuch für den kommenden Film erhalten habe. Die Dreharbeiten starten ihr zufolge voraussichtlich im Juni in Kanada. Die Schauspielerin verkörpert im nächsten Film erneut Gale Weathers. Schon seit dem ersten Teil der Reihe aus dem Jahr 1996 ist sie in dieser Rolle zu sehen.

"Scream 6" kommt im Frühjahr ins Kino

Im Februar wurde bekannt, dass ein sechster Teil von "Scream" in Planung ist. Kurz darauf stand auch das Veröffentlichungsdatum fest. "Vergesst nicht euren Wecker zu stellen. Der neue 'Scream'-Film kommt am 31. März 2023 ins Kino", hieß es in einem Post auf dem Twitter-Account der Streifen. Ob es sich dabei auch um das Startdatum in Deutschland handelt, ist noch nicht klar.

Kürzlich wurde zudem bekannt, dass auch Hayden Panettiere (32), die im vierten Teil zu sehen war, zurückkehren wird. Laut Branchenmagazin "Variety" führen, wie schon beim Vorgänger, Tyler Gillett (40) und Matt Bettinelli-Olpin (44) Regie. Für das Drehbuch sind demnach erneut James Vanderbilt (46) und Guy Busick verantwortlich.