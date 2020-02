Courteney Cox: So sehr freut sie sich auf das "Friends"-Special

Courteney Cox (55) freut sich auf das Wiedersehen vor der Kamera mit ihren ehemaligen "Friends"-Kollegen. Wie letzte Woche bestätigt wurde, plant der kommende Streamingdienst HBO Max ein Special, in dem alle sechs Schauspieler der Clique - Cox, Jennifer Aniston (51), Lisa Kudrow (56), Matt LeBlanc (52), Matthew Perry (50) und David Schwimmer (53) - gemeinsam in Erinnerungen an die Sitcom schwelgen werden. "Ich bin so aufgeregt. Das Ding ist, dass wir zum ersten Mal in einem Raum zusammenkommen und tatsächlich über die Show reden werden", erklärt Cox in einem Gespräch mit dem Schauspieler Kevin Nealon (66) für dessen Webserie.

"Wir haben das noch nie getan"

Die Schauspielerin erzählt weiter: "Wir werden die beste Zeit zusammen haben. Es wird großartig. Wir haben das noch nie getan, tatsächlich zusammengesessen und über diese unglaubliche Erfahrung, die wir da machten, geredet und uns erinnert." Laut Cox hätte es auch im privaten Rahmen erst wenige solcher Treffen gegeben. Zweimal habe es die gesamte Gruppe demnach erst seit Ende der Serie geschafft, sich zum Essen zu treffen, einmal im Haus von Jennifer Aniston, einmal bei Cox.

"Es hat ewig gedauert. Ich weiß nicht wie viele Jahre, vielleicht 15, bis wir es endlich alle zusammen saßen und ein Essen hatten. Aber wenn wir zusammenkommen [...] ist es der größte Spaß. Wir lachen so viel", schwärmt Cox. Das "Friends"-Special soll im Mai 2020 herauskommen.